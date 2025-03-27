Житель Йошкар-Олы умер после драки со своей знакомой

В Йошкар-Оле 64-летний местный житель скончался в больнице после драки со своей знакомой. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Республике Марий Эл.

По данным следствия, ночью 24 марта между мужчиной и его знакомой произошел конфликт после совместного распития спиртного. В ходе ссоры женщина ножом нанесла потерпевшему множественные ранения в область туловища и лица. Пострадавший самостоятельно покинул квартиру и был госпитализирован, но, несмотря на оказанную медицинскую помощь, позже умер.

Сотрудники республиканского следственного комитета возбудили против женщины уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Женщине предъявлено обвинение, сейчас решается вопрос о мере пресечения.

Артём Дергунов