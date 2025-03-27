Батискаф с россиянами потерпел крушение в Египте, четверо погибли

Прогулочный батискаф «Синдбад» с 45 россиянами попал в аварию у берегов египетской Хургады. Большинство пассажиров спасены, четверо погибли. Об этом сообщает пресс-служба генконсульства РФ в Хургаде.

Спасенные туристы доставлены в гостиницы и больницы Хургады, их состояние не вызывает опасений. Судьба нескольких пассажиров выясняется. Среди туристов на борту находились несовершеннолетние. На борту проводилась подводная экскурсию с осмотром кораллового рифа.

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