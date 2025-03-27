На месте бывшего БЦБК в Байкальске построят две гостиницы за 8 млрд рублей

ВЭБ.РФ и Azimut Hotels Александра Клячина заключили соглашение о намерениях по строительству двух отелей с совокупным фондом 360 номеров в Байкальске Иркутской области. Суммарный объем инвестиций в оба объекта оценивается в 8 млрд руб. Комплексы возведут на месте бывшего Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК).

Проект станет частью стратегии по развитию территории промышленной площадки. Комбинат работал в Байкальске с 1966 по 2013 год. Предприятие было закрыто по решению федерального правительства: его долги на 1,75 млрд руб. выкупил ВЭБ.РФ.

Гостиница категории «пять звезд» займет 14 га, гостиница уровня «четыре звезды» — 5 га.

Отели позволят сети расширить географию присутствия, отметил гендиректор сети Azimut Hotels Максим Бродовский. Предполагается, что целевой аудиторией комплексов станут туристы, посещающие озеро Байкал.

В 2024 году Иркутскую область в летний сезон посетили около 800 тыс. человек, что на 20% больше, чем летом 2023-го. Основной поток составили туристы из регионов России: Москва и Московская область, Казань, Санкт-Петербург, Красноярск, Новосибирск.

Лолита Белова