«Ростсельмаш» с апреля перейдет на четырехдневную рабочую неделю

Комбайновый завод «Ростсельмаш» в апреле перейдёт на четырёхдневную рабочую неделю. Об этом сообщает donnews.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

«Завод производит примерно в три раза меньше комбайнов и тракторов, чем год назад. Наша главная задача — сохранить коллектив, компетенции», - приводит издание слова совладельца завода Константина Бабкина. По его словам, четырехдневный режим является временным. Объективных предпосылок для падения спроса со стороны сельскохозяйственного производства нет – природные катаклизмы не ожидаются, спрос на продовольствие на мировом рынке есть, отметил предприниматель.

При этом в своем Telegram-канале он сообщил, что у «Ростсельмаша» сейчас «почти полугодовой запас тракторов и комбайнов непроданным стоит».

Сергей Иванов