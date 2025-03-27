Госконтроль выявил нарушения ГУП «Аптеки Удмуртии» при сдаче помещений в аренду

В ГУП «Аптеки Удмуртии» выявлены нарушения управления собственностью республики, следует из годового отчета регионального Государственного контрольного комитета (ГКК).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

ГКК провел проверку финансово-хозяйственной деятельности предприятия за 2021-2024 гг. По причине отсутствия потребности в большом количестве помещений для аптек, свободные помещения ГУП «Аптеки Удмуртии» предоставляли в аренду. При этом не велся оперативный контроль поступлений, за просрочку платежей не начислялись пени и отсутствовала претензионная работа.

«Меры по передаче невостребованных помещений в казну не принимались, доходы от реализации и передачи имущества в аренду фактически оставались в распоряжении предприятия»,— указано среди прочего в отчете ГКК.

По данным на октябрь 2024 года, в ведении ГУП «Аптеки Удмуртии» находится 72 помещения общей площадью 21 тыс. кв. м. В ГКК отметили по результатам контрольных мероприятий, что деятельность предприятия является прибыльной, наблюдается тенденция к росту основных показателей.