В Омске планируется построить логокомплекс для отправки грузов в КНР по Иртышу

Омск может стать площадкой для строительства логистического комплекса, который будет использоваться для трансграничных транспортировок грузов по Иртышу. Проект обсудят представители правительств России, Казахстана и Китая.

«В ближайшее время на территории Республики Казахстан запланирована совместная встреча между российскими коллегами, коллегами из Республики Казахстан, из КНР именно для обсуждения этой проблемы: что и как мы повезем по Иртышу — чтобы все это устраивало представителей всех стран, чтобы создать какую-то единую концепцию и двигаться в этом направлении»,— рассказал замглавы администрации Обь-Иртышского бассейна внутренних водных путей Константин Жулин (цитата по ТАСС).

Мультимодальный логистический комплекс планируется разместить на базе одного из перегрузочных судоходных предприятий. Ожидается, что он будет распределять потоки грузов по Иртышу, железной дороге и автотрассам. По предварительным оценкам Минтранса Казахстана, объем перевозок по реке составит около 2,5 млн тонн в год.

Как писал «Ъ-Сибирь», в июне прошлого года стало известно, что первый этап строительства Красногорского водоподъемного гидроузла на реке Иртыш в Омской области будет завершен в 2026 году. Летом 2022 года власти региона заключили с московским ООО «Межрегионстрой» контракт на достройку гидроузла за 4,6 млрд руб. Тогда Александр Бурков, занимавший пост губернатора, сообщал, что работы первого этапа должны быть завершены в 2025 году.

Александра Стрелкова