Жителя Прикамья отправили под арест за публикацию экстремистской символики

Большесосновский суд признал одного из осужденных, уже отбывающего наказание, виновным в публикации экстремистской символики и подверг его административному аресту. Об этом сообщает пресс-служба краевого суда.

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Как установил суд первой инстанции, в январе 2025 года житель Частинского района, находясь в исправительном трудовом центре и используя мобильный телефон, разместил на своей странице в соцсети символику международного общественного движения «Арестантское уголовное единство» (Решением Верховного суда РФ «АУЕ» признано экстремистским, его деятельность запрещена на территории РФ).

В судебном заседании осужденный признал свою вину, пояснив, что не знал о запрете организации и ее символики. Суд назначил виновному наказание в виде административного ареста сроком на десять суток.