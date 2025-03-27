В Кызыле с начала года отловили 1,3 тыс. собак

С момента введения режима экстраординарной ситуации в Кызыле отловлено и доставлено в приют 1,3 тыс. безнадзорных собак. Об этом сообщили в мэрии столицы Республики Тыва.

«Если хозяин находится, то животное возвращают при условии оплаты штрафа 5 тыс. руб. Также при передаче новому владельцу собаку стерилизуют и вакцинируют. Но на прежние места обитания никого не возвращают, по правилам режима экстраординарной ситуации их подвергают гуманной эвтаназии»,— рассказали в городской администрации о судьбе отловленных животных.

Как писал «Ъ-Сибирь», режим экстраординарной ситуации был введен решением республиканского правительства в начале января 2025 года. Он предполагает отлов всех бродячих животных

По данным мэрии, зоозащитники часто препятствуют отлову собак, в том числе, вступая в драки с ловцами. «Приезжают в приют, ломают двери и проникают на территорию, где действует карантин. Требуют отдать им всех собак. Оскорбляют и снимают на телефон»,— процитирован в сообщении неназванный сотрудник приюта. В связи с этим было подано два заявления в городское УВД.

Напомним, режим экстраординарной ситуации в области обращения с безнадзорными животными 25 марта был введен в Новокузнецке.

Валерий Лавский