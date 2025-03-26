Европа пересматривает подход к отправке войск на Украину

Европейские страны ищут планы обеспечения безопасности Украины, альтернативные отправке войск в случае заключения мирного соглашения. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на свои источники в дипломатических кругах.

Перемена отношения к отправке войск связана, как утверждается, c политическими и логистическими проблемами и перспективой того, что Россия и США выступят против пребывания войск европейских стран на Украине. Как ожидается, детальному обсуждению альтернативы отправки войск будет посвящено очередное заседание представителей так называемой коалиции желающих, которое намечено на сегодня, 26 марта, в Париже.

«Они делают шаг назад от (отправки.— "Ъ") наземных сил и пытаются переработать то, чем они занимались, в нечто более разумное»,— цитирует агентство одного из дипломатов. По словам его коллеги, пока Украина находилась в лучшем положении, «идея отправки войск была привлекательной, но сейчас, с изменившейся ситуацией на земле и той американской администрацией, которая есть, все это выглядит не так сексуально».

При этом, по мнению источников, общее изменение настроений и постепенное признание того, что отправка европейского миротворческого контингента на Украину — не самый вероятный из вариантов, вовсе не означает, что «отдельные страны не отправят войска для обучения и поддержки».

Виктор Буй