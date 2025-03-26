«Биннофарм Групп» — лидер по числу наград премии «Работодатель будущего 2025»

Ведущая фармацевтическая компания «Биннофарм Групп» была отмечена шестью наградами премии «Работодатель будущего 2025», организованной профессиональным сообществом Pharma & Medical Recruitment.



«Биннофарм Групп» вновь одержала победу в номинации «Компания года» среди компаний, где работает более 1000 сотрудников, а победителями в персональных номинациях стали: Рустем Муратов в номинации «Генеральный директор года», Сослан Габоев — «Руководитель юридического направления года», Валерий Оратовский — «Руководитель по закупкам года», Дарья Ломтева — «HR бизнес-партнер/руководитель направления подбора персонала года». Дипломом первой степени был отмечен Антон Козлов в номинации «Комплаенс-директор года».

Татьяна Федченко, директор по персоналу и организационному развитию «Биннофарм Групп»:

«Особенно важно получать признание от профессионального сообщества — тех, кто на собственном опыте знает и понимает нюансы формирования эффективной и замотивированной команды.

Это единственная премия в отрасли, где сами сотрудники голосуют за своих руководителей. Ее особая ценность — первый этап, в рамках которого внутри компании сотрудники сами определяют состав участников для выхода на следующий уровень голосования. В «Биннофарм Групп» работают лучшие специалисты отрасли, и мы продолжим совершенствоваться, чтобы развиваться в фармацевтической индустрии».

Премия «Работодатель будущего» - первая народная премия в фармацевтической отрасли, где сотрудники фармкомпаний сами выбирают лучшего работодателя и лучших экспертов отрасли. Вручается с 2023 года.

ООО «Биннофарм Групп»