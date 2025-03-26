Операторы зарядок для электрокаров просят Минэнерго изменить подход к субсидиям

Ассоциация производителей и операторов электрозарядных станций (АПОЭ) направила письмо в Минэнерго РФ с просьбой скорректировать государственную программу развития энергетики в части субсидирования затрат на установку зарядных станций для электромобилей. Об этом рассказал председатель АПОЭ Армен Сафарян на деловом завтраке «Ъ» «Россия на электротяге: контуры автомобильного будущего».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

По его словам, ассоциация просит не лишать преференций операторов, которые по каким-то причинам решили переставить зарядную станцию в другое место. «Нужно предоставить возможность не возвращать субсидию, оставаясь ответственным инвестором»,— добавил господин Сафарян. Иногда станция может оказаться «не в нужном месте не в нужное время», объяснил он.

«Второе, что немаловажно. На заре госпрограммы очень много маленьких частных инвесторов поставили себе зарядные станции, но эффект можно получить только на большой сети. У многих инвесторов есть желание продать этот бизнес более крупному игроку. Это тоже мы включили в наше предложение»,— добавил господин Сафарян.

Напомним, в пилотных регионах правительство субсидирует до 60% стоимости зарядной станции (в пределах 1,9 млн руб.), а также до 30% расходов на ее техническое присоединение (в пределах 900 тыс. руб.). По данным «Автостата», на 1 января 2025 года в России функционировало 8,4 тыс. зарядных станций, почти 2 тыс. из которых находятся в Москве и Подмосковье. В среднем на одну станцию приходится 14 электрокаров.