Около 12,5 тыс. участников СВО и их детей зачислили в вузы за 2024 год

В 2024 году в российские университеты было принято около 12,5 тыс. участников боевых действий на Украине и их детей, следует из материалов к отчету правительства в Госдуме. На 2024/25 учебный год для участников СВО выделено 2 тыс. мест в 76 учреждениях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Сейчас участники СВО и их дети могут поступить на бюджет на программы бакалавриата и специалитета по квоте. Она должна составлять не менее 10%. При этом 138 вузов установили свои квоты выше плановых значений.

Отчет правительства цитирует ТАСС. Согласно ему, более 1 тыс. участников СВО и их детей были переведены с платного обучения на бюджет в 2024 году. Также на программы среднего профессионального образования на бюджетное обучение зачислено более 20 тыс. детей участников СВО. В детском центре «Артек» за 2024 год отдохнули 130 тыс. детей участников СВО.

Полина Мотызлевская