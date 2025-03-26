Дума Краснокамска отказала прокурору в отставке главы округа

Сегодня на заседании думы Краснокамского округа депутаты рассмотрели требование прокурора города о досрочной отставке главы округа Игоря Быкариза. По словам вице-спикера думы Дмитрия Теплова, в требовании прокурора представительный орган отказал. За это решение высказались единогласно все присутствовавшие депутаты. Докладывавший результаты комиссии спикер думы Дмитрий Чеплыгин отметил, что судебная практика по увольнению прокурорами главы территории складывается не в пользу надзорного органа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игорь Быкариз

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Игорь Быкариз

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Напомним, в октябре прошлого года прокурор внес представление с требованием досрочно прекратить полномочия Игоря Быкариза. По мнению прокуратуры, господин Быкариз не принял мер к урегулированию конфликта интересов, возникшего у находившегося в его непосредственном подчинении Антона Максимчука. Однако депутаты оставили инициативу прокурора без рассмотрения, приняв решение создать собственную комиссию по проверке доводов, изложенных в представлении.

Прокуратура с решением депутатов не согласилась и обратилась в суд с заявлением об обязании думы прекратить полномочия Игоря Быкариза. Следующее заседание по делу запланировано на 2 апреля.