В Новороссийске «Усадьба Белая Дача» заложит 125 га виноградников в 2025 году

ООО «Усадьба Белая Дача» заложит в 2025 году 125 га новых виноградников. Это 90% от запланированных, рассказали «Ъ-Новороссийск» в пресс-службе администрации города-героя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

В 2024 году ООО «Усадьба Белая Дача» заявила о намерении заложить 165,6 га новых виноградников и построить винодельческий комплекс по переработке винограда мощностью 2,2 тыс. т в год.

«На данный момент проект находится на начальном подготовительном этапе. В 2024 году были предприняты первые шаги: заложено 25 гектаров виноградников, что составляет 15% от общего плана. Летние и осенние месяцы 2024 года были посвящены выбору сортов винограда и подготовке почвы»,— пояснили в пресс-службе мэрии.

Согласно плану-графику, весной 2025 года планируется заложить еще 125 гектаров. К концу 2025 года ООО «Усадьба Белая Дача» намерено завершить основные работы по созданию виноградников, засадив около 90% от запланированных 165,6 гектаров.

Параллельно с закладкой виноградников активно разрабатывается архитектурный концепт винодельни. Это ключевой элемент проекта, направленный на создание современного и функционального производства. Команда проекта работает над концепцией, которая учитывает как производственные, так и эстетические аспекты.

ООО «Усадьба Белая Дача» реализует проект до 2028 года. Компания планирует построить комплекс по переработке винограда мощностью 2,2 тыс. т в год и заложить 165,6 га виноградников сортов «шардоне», «рислинг», «алиготе», «совиньон блан», «мускат», «грюнер вельтлинер», «пино-нуар», «каберне совиньон», «каберне фран», «сира». Объем инвестиций составит более 3 млрд руб. В итоге появится 100 рабочих мест.

Алена Воробьева