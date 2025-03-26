Тувинский язык включен в «Яндекс-переводчик»

«Яндекс-переводчик» получил возможность для перевода с тувинского и на тувинский язык. Об этом сообщил официальный портал Республики Тыва.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

«Яндекс развивает проект по сохранению языков народов России совместно с Федеральным агентством по делам национальностей и Домом народов России. Главным партнером Яндекса по внедрению тувинского языка стал Тувинский институт гуманитарных и прикладных социально-экономических исследований при правительстве Тывы»,— говорится в сообщении. При реализации проекта в компанию были переданы более 280 тыс. фраз на тувинском с переводом на русский язык.

Как писал «Ъ-Сибирь», в регионе действует стратегия государственной поддержки развития тувинского языка. Число его носителей оценивается в 250 тыс. человек.

Валерий Лавский