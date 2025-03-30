Пермский разработчик компьютерной игры выбрался из убытков

ООО «Альтернатива Гейм» поделилось финансовыми результатами за 2024 год. Согласно информации «СПАРК-Интерфакс», в минувшем году чистая прибыль компании составила 76,9 млн руб. При этом в 2023-м общество демонстрировало убытки в размере 6,1 млн руб. Выручка компании увеличилась на 30%, достигнув 188,7 млн руб. (годом ранее — 144,9 млн руб.). Себестоимость продаж выросла на 82,6% — с 39,8 млн до 72,7 млн руб.

Компания Alternativa Games была создана в 2006 году пермскими программистами Иваном Зыковым, Антоном Волковым и Александром Карповичем. Самый известный проект компании — многопользовательская браузерная онлайн-игра «Танки Онлайн», выпущенная в 2009 году. На сегодняшний день она собирает 2 млн пользователей ежемесячно. Позже компания выпустила еще две игры — Tanki X и King Hardcore.