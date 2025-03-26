На участках под частными домами у цирка утверждены границы зоны КРТ

Региональное минимущество опубликовало приказ о подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки Перми. Одно из согласованных изменений касается проекта реновации 3,2 га земли за цирком в Мотовилихинском районе. Согласно приказу министерства от 23 марта, подписанному замглавы минимущества Викторией Бабушкиной, на карте градостроительного зонирования Перми установят границы комплексного развития в отношении территории, ограниченной улицами Фрезеровщиков и 1-й Разгуляйской. Это кварталы возле дома «Опера» и ЖК «Красная горка» (ул. Фрезеровщиков, 67а и 86), занятые старыми частными домами.

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Проект КРТ земель за цирком обсуждался на заседании комиссии по землепользованию и застройке в феврале этого года. Как стало известно «Ъ-Прикамье» из обосновывающих материалов к заседанию комиссии, в границы КРТ войдут 27 участков. Среди них, например, территории под частными домами на ул. Фрезеровщиков, 106, Красновишерской, 63, 67, 69, 71, Краснокамской, 26, под стоянкой на ул. Фрезеровщиков, 63, под дорогой по ул. Фрезеровщиков (под строительство теплотрассы, водопровода и прочего) и другие.

Впервые о планах реновации территории за цирком стало известно летом 2022 года. Тогда сразу несколько застройщиков интересовались возможностью развития этих земель, среди них было в том числе ООО СЗ «АСР-Логистик», девелопер дома-клуба «Опера» на ул. Фрезеровщиков, 67а. Сейчас эксперты в строительной отрасли отмечают, что проект может быть интересен девелоперам, но потребует немалых вложений, в том числе из-за расселения аварийных домов. Кроме того, есть необходимость расширения и реконструкции улично-дорожной сети микрорайона.