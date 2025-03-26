Убийцу нашли через 20 лет

Жителя города Ангарска Иркутской области присяжные признали виновным в совершении заказного убийства в декабре 2002 года. Ему назначили наказание в виде 15 лет лишения свободы. По версии следствия, убитый — Артем Голиков — конфликтовал с одним из лидеров так называемой «Братской» преступной группировки. По его заказу двое братьев — уроженцев Ангарска — расстреляли жертву в одном из спортивных клубов Иркутска. Следствие по делу было возобновлено в 2023 году, когда задержали одного из предполагаемых киллеров. Соучастник преступления и заказчик до сих пор находятся в международном розыске. Адвокат осужденного намерен обжаловать приговор, указывая на нестыковки в свидетельских показаниях, на которых строилось обвинение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Константин Зеленков признан виновным в убийстве 22-летней давности

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Константин Зеленков признан виновным в убийстве 22-летней давности

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Присяжные Октябрьского районного суда Иркутска в конце прошлой недели вынесли обвинительный вердикт в отношении 47-летнего жителя Ангарска Константина Зеленкова по уголовному делу, возбужденному по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Иркутской области, убийство было совершено в Иркутске в декабре 2002 года. Предварительное следствие по делу было приостановлено «в связи с не установлением лиц, совершивших преступление». Расследование возобновили в 2023 году после задержания сотрудниками регионального УФСБ одного из подозреваемых. Он был взят под стражу.

Следствием и судом установлено, что двое братьев из Ангарска получили заказ на убийство иркутянина, у которого был конфликт с лидером одной из братских преступных группировок. 18 декабря 2002 года злоумышленники нашли иркутянина в спортивном клубе «Бигма», в него выстрелили не менее восьми раз, от полученных ранений жертва скончалась на месте.

Убийство в спортивном зале «Бигма» стало одной из 12 криминальных смертей, зафиксированных в Иркутске в период с 14 по 18 декабря 2002 года. 14 декабря в центре Иркутска из автоматов были расстреляны два автомобиля, погибли восемь человек, в том числе криминальный авторитет Павел Киселев. 18 декабря, помимо Артема Голикова, был застрелен в своем доме бизнесмен Олег Хрущев, владевший сетью игровых салонов. Кроме того, в этот же день в частном доме были найдены тела уроженцев Северного Кавказа со множественными осколочными ранениями от ручной боевой гранаты.

Объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции уточняет, что «подсудимый был привлечен братом в качестве соучастника». В момент совершения преступления киллеры использовали шапки с прорезями для глаз и рта.

Иркутская областная прокуратура отмечает, что Октябрьский районный суд, с учетом мнения государственного обвинителя и вердикта присяжных, приговорил виновного к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу. В отношении соучастников уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с их розыском.

Источник «Ъ», знакомый с ходом процесса, сообщает, что предполагаемым заказчиком убийства следователи считают криминального авторитета по прозвищу «Митрофан», возглавлявшего ранее одну из братских ОПГ. Он был так называемым «смотрящим» за Ленинским районом Иркутска, а потом за Иркутском в целом. Убитый — 29-летний боксер Артем Голиков — был связан с ОПГ города Железногорск-Илимский. Киллерами следствие считает братьев Константина и Леонида Зеленковых.

Адвокат Константина Зеленкова Рафик Файзулин в разговоре с «Ъ-Сибирь» заявил о намерении обжаловать приговор в областном суде, ссылаясь как на процессуальные замечания, так и на претензии к доказательной базе.

«Стоит отметить, что вердикт вынесли только со второго раза. При первом рассмотрении, в конце прошлого года, перед оглашением вердикта пристав вывел присяжных из совещательной комнаты и их распустили. После этого уже набирали новый состав, который и озвучил вердикт»,— указывает господин Файзулин.

По его словам, обвинение строилось лишь на показаниях одного свидетеля, которого якобы «братья Зеленковы просили пройти в спортзал и проверить, на месте ли нужный им человек». Вместе с тем, адвокат отмечает, что эти показания противоречат свидетельствам трех очевидцев, найденных по горячим следам в 2002 и 2003 годах. Один из них, сидевший в машине на парковке у спортклуба, видел только двух мужчин, заглядывавших в окна заведения. «Кроме того, не совпадают показания свидетеля обвинения и этих трех человек в части оценки роста подозреваемых, маршрута их прибытия к клубу и путях отхода от места совершения преступления»,— добавляет Рафик Файзулин.

Влад Никифоров, Иркутск