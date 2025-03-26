7,9 процента в годовом выражении составила предварительная оценка роста потребительских кредитов в феврале 2025 года, сообщил ЦБ РФ. Годовая динамика устойчиво замедляется с локального пика в 17%, достигнутого в середине 2024 года. В феврале 2025 года по сравнению с январем портфель потребительских ссуд сжался на 0,9% против снижения на 0,3% месяцем ранее. Автокредитование также уменьшилось (на 0,8% после 0,3% в январе). Спрос на автомобили упал на фоне высоких цен и ставок по кредитам (см. с. 1). Сегмент кредитных карт же продолжил расти, хотя и значительно медленнее, чем в январе; банки, вероятно, ограничивают лимиты по новым картам, отмечает регулятор.