Золото Франции нашлось в России

Как стало известно “Ъ”, коллекция старинных монет, украденная несколько лет назад из Музея археологии и искусства Сан-Реми во французском городе Реймсе, была обнаружена в Москве в результате операции ФСБ и МВД. Несколько месяцев назад оперативники получили информацию, что на прилавках столичных антикварных магазинов и ломбардов появились уникальные старинные золотые монеты, которые предлагались к продаже по цене чуть ли не в десятки раз ниже реальной. Удалось выяснить местонахождение около 100 музейных экспонатов, которые были вывезены в Россию после кражи, поскольку сбыть в Европе занесенные во все каталоги и справочники монеты злоумышленники не могли. Сейчас уточняются каналы поставок контрабанды и решается вопрос о возбуждении уголовного дела сразу по нескольким статьям УК РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Ирины Волк Фото: Telegram-канал Ирины Волк

По данным информированных источников “Ъ”, начало поискам в столице следов похищенной во Франции в 2022 году коллекции старинных монет положила оперативная информация, поступившая в ФСБ России и главное управление уголовного розыска МВД. У сыщиков появилась информация, что около полугода назад в московских антикварных магазинах и ломбардах стали предлагаться в продажу древние золотые монеты. Оперативники, специализирующиеся на противодействии незаконному обороту антиквариата и драгоценностей, заподозрили, что они имеют иностранное и, скорее всего, криминальное происхождение. Дело в том, что если их подлинность фактически не вызывала сомнений, то цена была порой чуть ли не в десятки раз ниже рыночной. В МВД России уточнили, что был сделан запрос по каналам Интерпола в компетентные органы Франции как страны самого возможного происхождения редкой коллекции. В итоге выяснилось, что ранее коллекция, которую в России распродавали по частям, хранилась в Музее археологии и искусства во французском городе Реймсе. Он расположен в бывшем аббатстве Сен-Реми, основанном в VI веке и хранящем с 1099 года мощи святого Ремигия (епископ Реймский, который в 496 году обратил франкского короля Хлодвига I в христианство).

«Зарубежные коллеги подтвердили факт хищения золотых монет, в том числе редких ценных экземпляров античных времен, отчеканенных с I по V век нашей эры. Оказалось, что за совершение этого преступления был осужден охранник музея. Однако найти и вернуть похищенное не удалось»,— сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. По ее словам, из-за границы было получено фото и подробное описание разыскиваемых экспонатов, а у антикваров и нумизматов было изъято 79 монет. «Проведенная Государственным историческим музеем экспертиза подтвердила, что они представляют особую историческую и культурную ценность. Приблизительная общая стоимость монет составляет более 55 млн руб.»,— сообщила госпожа Волк.

Между тем, как уточнили источники “Ъ”, общая стоимость украденной коллекции, которую оперативники несколько месяцев выслеживали по антикварным салонам, может превышать €1,5 млн, а в нее входят и другие монеты — не только столь древние, но также весьма дорогие, например времен империи Наполеона Бонапарта. Все найденные экземпляры сейчас находятся на хранении в том историческом музее, где проходят экспертизу. Вопрос о возврате коллекции на место постоянной экспозиции во Франции, по данным “Ъ”, будет решаться позднее.

По предварительным данным, после кражи в Реймсе злоумышленники просто не могли их продать у себя на родине или где-либо в Европе. Все музейные экспонаты зарегистрированы в соответствующих каталогах антикваров и нумизматов, а попытка сбыть могла привести к немедленному аресту. Между тем страны бывшего СССР, так же как и ряд стран Востока, являются для черных антикваров весьма привлекательным рынком сбыта похищенных ценностей. Сейчас оперативники уточняют каналы, по которым украденные монеты поступали в Москву. По одной из версий, их для конспирации привозили партиями по несколько штук. «Личности злоумышленников и степень их соучастия в совершенном преступлении сейчас уточняются»,— пояснили “Ъ” источники в силовых структурах, отметив, что в ближайшее время будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела не только за контрабанду культурных ценностей (ст. 226.1 УК РФ), но и за хищение предметов, имеющих особую историческую, научную, художественную или культурную ценность, независимо от способа хищения (ст. 164 УК РФ), которые относятся к категории особо тяжких преступлений и предусматривают более десяти лет лишения свободы.

Сергей Сергеев