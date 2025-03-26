Цифровизация КоАП прошла второе чтение

Масштабная реформа административного делопроизводства, включающая информатизацию отрасли и цифровизацию всех несудебных штрафов и предписаний, потребует дополнительного обсуждения в Белом доме. Законопроект о переводе этой сферы Госдума вчера единогласно приняла во втором чтении — однако, как выяснил “Ъ”, реформа упирается в управленческие решения. В Белом доме пока не назначили ответственное за проведение реформы ведомство — исполнителем могут стать Минцифры, как «цифровое», и Минюст, как «правовое» министерство. По данным “Ъ”, Минюст как автор законопроекта настаивает на передаче его реализации Минцифры, но хватит ли ему кадров и компетенций в специфических вопросах, пока непонятно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В возглавляемом Константином Чуйченко Минюсте, где писали проект по цифровизации применения КоАП, видят его исполнителем Минцифры под управлением Максута Шадаева, но это еще обсудят в правительстве

Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости В возглавляемом Константином Чуйченко Минюсте, где писали проект по цифровизации применения КоАП, видят его исполнителем Минцифры под управлением Максута Шадаева, но это еще обсудят в правительстве

Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

Госдума 25 марта единогласно приняла во втором чтении законопроект о цифровизации административного делопроизводства. Он затрагивает все «несудебные» штрафы и предписания, от нарушений ПДД до решений, вынесенных по итогам проверок компаний контролирующими ведомствами. Реформа предусматривает запуск электронного документооборота и возможность участия в рассмотрении дел удаленно в формате телеконференций.

В комитете Госдумы по законодательству отмечали, что цифровизация будет содействовать как ускорению административного процесса, так и уменьшению издержек по делам об административных правонарушениях. Так, законопроект позволит участникам таких дел подавать документы в суд и в органы, занимающиеся производством по делу, в электронном виде — через портал госуслуг либо информсистему ГАС «Правосудие» (этот вопрос решит Верховный суд или его Судебный департамент). Документ уточняет, что направление и получение процессуальных документов по делам об административных правонарушениях в электронном виде будут возможны только «при наличии технической возможности» у субъекта административной юрисдикции и участника производства по делу — еще при запуске будущей реформы в правительстве говорили, что в силу масштабов и большого числа участников «административная» цифровизация будет «мягкой» (см. “Ъ” от 21 октября 2024 года).

Поскольку законодательно процесс практически оформлен, далее он потребует управленческих решений. По данным “Ъ”, подзаконные акты в развитие законопроекта на данный момент не приняты — их подготовкой займется ведомство, ответственное за реформу. В Белом доме на вопрос о том, какому министерству достанется роль главного исполнителя проекта по цифровизации административного делопроизводства, вчера сообщили, что тема находится в стадии обсуждения и совещание по ней у курирующего проект профильного вице-премьера и главы аппарата правительства Дмитрия Григоренко только должно пройти на днях.

Как выяснил “Ъ”, ответственными могут стать и Минцифры, как «цифровое», и Минюст, как «правовое» министерство. Есть и осложняющие принятие такого решения обстоятельства: «исторически» это масштабный сбой ГАС «Правосудие» в ночь с 6 на 7 октября 2024 года, «положивший» весь электронный документооборот в судебной сфере на месяц (последствия проникновения в систему вируса-шифровальщика были ликвидированы лишь к началу ноября), притом что новую «административную» цифровую систему придется как минимум соединять с частью сервисов ГАС «Правосудие». Вероятна и нехватка квалифицированных кадров у обоих министерств — с учетом масштаба предстоящих работ (та же ГАС «Правосудие» — это 26 подсистем и порядка 100 тыс. рабочих мест, при этом цифровая система административного делопроизводства будет как минимум сопоставима с ней по сложности).

По данным “Ъ”, Минюст считает, что ответственным министерством должно быть определено Минцифры как регулятор в сфере информационных технологий. Основная функция Минюста — правовое регулирование, а не техническая реализация ИТ-решений, и ведомство не обладает инфраструктурой и экспертизой для поддержки цифрового проекта. У Минцифры нет экспертизы в сфере административного делопроизводства. В Минюсте и Минцифры на запрос “Ъ” вчера не ответили.

Олег Сапожков, Диана Галиева