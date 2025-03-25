Ни рубля, ни опровержений

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил без удовлетворения жалобу совладельца АО «Уфанет» Артура Хазигалеева на решение арбитражного суда Башкирии по иску о защите чести и достоинства и компенсации вреда. Поводом для иска стали высказывания генерального директора «Уфанета» Искандара Бахтиярова в интервью уфимской редакции радиостанции Business FM (BFM). В качестве компенсации морального вреда господин Хазигалеев просил взыскать с господина Бахтиярова 1 руб. Суды двух инстанций пришли к выводу, что спорные реплики носят оценочный характер и поэтому не подлежат опровержению, а Конституция РФ гарантирует свободу слова. По мнению юристов, перспективы истца отменить решения в кассации низкие.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предприниматель Артур Хазигалеев пока не решил, будет ли подавать кассационную жалобу на решения судов

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Предприниматель Артур Хазигалеев пока не решил, будет ли подавать кассационную жалобу на решения судов

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил без удовлетворения жалобу совладельца АО «Уфанет» Артура Хазигалеева (владеет 25,67% акций) к гендиректору телеком-оператора Искандару Бахтиярову. Таким образом, решение арбитражного суда Башкирии, отказавшего истцу в декабре 2024 года в защите чести и достоинства, оставлено без изменений.

В иске господин Хазигалеев просил обязать ответчика опровергнуть высказывания, допущенные им в апреле 2024 года в эфире уфимской редакции радиостанции Business FM (сюжет был продублирован на сайте в текстовом формате). В то время между Артуром Хазигалеевым и остальными акционерами «Уфанета» Маратом Ахметшиным и Маратом Фаттаховым (той же весной они продали свои доли в компании АО «Салаватстекло» Радика Султанова) возник корпоративный конфликт, а господин Хазигалеев был арестован по делу «Башспирта». Комментируя происходящее, гендиректор «Уфанета» допустил несколько спорных высказываний, которые истец оценил как порочащие его деловую репутацию. В частности, Искандар Бахтияров заметил, что «если человек увлечен разграблением, то потом не может остановиться», а также расценил корпоративный конфликт в «Уфанете» как попытку «рейдерского захвата» компании со стороны господина Хазигалеева.

Около двух недель назад Кировский райсуд Уфы признал Артура Хазигалеева виновным в причинении ущерба АО «Башспирт» (принадлежит республике) путем обмана или злоупотребления доверием и приговорил его к четырем годам лишения свободы условно. Приговор огласили также экс-директору ООО «Торговый дом „Башспирт “» Александру Компанченко и бывшему гендиректору «Башспирта» Рауфу Нугуманову. Суд установил, что в 2021–2022 годах топ-менеджеры «Башспирта» продали компаниям господина Хазигалеева здания своих магазинов рыночной стоимостью около 195 млн руб. за 132 млн руб., а после перехода прав собственности ТД «Башспирт» арендовал эти же магазины у нового владельца на десять лет, выплатив 25 млн руб. Ущерб бюджету Башкирии оценили в 101 млн руб.

Господин Хазигалеев просил суд обязать Искандара Бахтиярова опровергнуть спорные высказывания. Свои нравственные страдания истец первоначально оценивал в 100 млн руб., но затем уменьшил сумму компенсации морального вреда до 1 руб.

Искандар Бахтияров с претензиями акционера компании не согласился. В суде первой инстанции он пояснил, что, говоря фразу о «разграблении» он не упоминал конкретного человека, а что касается выражения «рейдерский захват», то оно не указывает «исключительно на противоправный характер поведения истца».

В апелляционной жалобе господин Хазигалеев настаивал, что спорные выражения, исходя из контекста публикации, касались лично его. По сути, пояснял он, ответчик обвинил в совершении преступления и подготовке к преступлению. Что касается выражения «рейдерство», то суд должен был провести его лингвистический анализ.

Апелляционный суд, вслед за судом первой инстанции, пришел к выводу, что спорные высказывания Искандара Бахтиярова носят оценочный характер и поэтому не подлежат опровержению, а Конституция РФ гарантирует свободу слова.

Довод господина Хазигалеева о том, что ответчик публично обвинил его в планировании преступления, не нашли подтверждения, резюмируется в постановлении. Комментируя довод о лингвистической экспертизе, апелляционная инстанция пришла к выводу, что в ней нет необходимости. «Окончательное решение по подаче в кассацию еще не принято»,— сообщил «Ъ-Уфа» представитель Артура Хазигалеева.

«В коммерческих спорах суды прежде всего оценивают наличие и значимость деловой репутации истца — только после этого может встать вопрос о защите этой репутации, — пояснила партнер юридической фирмы D&E Litigation Элина Валикарамова. — Компенсация морального вреда — это отдельный правовой институт, применимый исключительно к гражданам и при наличии личных неимущественных страданий. В данном случае истец пытался обосновать требование о моральной компенсации через деловую репутацию, не представив ни подтверждений ее наличия, ни доказательств причиненного ущерба. Такой подход противоречит сути коммерческого разбирательства, что делает перспективы в кассации крайне низкими».

Венера Хисамова