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Ни рубля, ни опровержений

Артур Хазигалеев вновь проиграл спор с гендиректором «Уфанета»

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил без удовлетворения жалобу совладельца АО «Уфанет» Артура Хазигалеева на решение арбитражного суда Башкирии по иску о защите чести и достоинства и компенсации вреда. Поводом для иска стали высказывания генерального директора «Уфанета» Искандара Бахтиярова в интервью уфимской редакции радиостанции Business FM (BFM). В качестве компенсации морального вреда господин Хазигалеев просил взыскать с господина Бахтиярова 1 руб. Суды двух инстанций пришли к выводу, что спорные реплики носят оценочный характер и поэтому не подлежат опровержению, а Конституция РФ гарантирует свободу слова. По мнению юристов, перспективы истца отменить решения в кассации низкие.

Предприниматель Артур Хазигалеев пока не решил, будет ли подавать кассационную жалобу на решения судов

Предприниматель Артур Хазигалеев пока не решил, будет ли подавать кассационную жалобу на решения судов

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Предприниматель Артур Хазигалеев пока не решил, будет ли подавать кассационную жалобу на решения судов

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил без удовлетворения жалобу совладельца АО «Уфанет» Артура Хазигалеева (владеет 25,67% акций) к гендиректору телеком-оператора Искандару Бахтиярову. Таким образом, решение арбитражного суда Башкирии, отказавшего истцу в декабре 2024 года в защите чести и достоинства, оставлено без изменений.

В иске господин Хазигалеев просил обязать ответчика опровергнуть высказывания, допущенные им в апреле 2024 года в эфире уфимской редакции радиостанции Business FM (сюжет был продублирован на сайте в текстовом формате). В то время между Артуром Хазигалеевым и остальными акционерами «Уфанета» Маратом Ахметшиным и Маратом Фаттаховым (той же весной они продали свои доли в компании АО «Салаватстекло» Радика Султанова) возник корпоративный конфликт, а господин Хазигалеев был арестован по делу «Башспирта». Комментируя происходящее, гендиректор «Уфанета» допустил несколько спорных высказываний, которые истец оценил как порочащие его деловую репутацию. В частности, Искандар Бахтияров заметил, что «если человек увлечен разграблением, то потом не может остановиться», а также расценил корпоративный конфликт в «Уфанете» как попытку «рейдерского захвата» компании со стороны господина Хазигалеева.

Около двух недель назад Кировский райсуд Уфы признал Артура Хазигалеева виновным в причинении ущерба АО «Башспирт» (принадлежит республике) путем обмана или злоупотребления доверием и приговорил его к четырем годам лишения свободы условно. Приговор огласили также экс-директору ООО «Торговый дом „Башспирт “» Александру Компанченко и бывшему гендиректору «Башспирта» Рауфу Нугуманову. Суд установил, что в 2021–2022 годах топ-менеджеры «Башспирта» продали компаниям господина Хазигалеева здания своих магазинов рыночной стоимостью около 195 млн руб. за 132 млн руб., а после перехода прав собственности ТД «Башспирт» арендовал эти же магазины у нового владельца на десять лет, выплатив 25 млн руб. Ущерб бюджету Башкирии оценили в 101 млн руб.

Господин Хазигалеев просил суд обязать Искандара Бахтиярова опровергнуть спорные высказывания. Свои нравственные страдания истец первоначально оценивал в 100 млн руб., но затем уменьшил сумму компенсации морального вреда до 1 руб.

Искандар Бахтияров с претензиями акционера компании не согласился. В суде первой инстанции он пояснил, что, говоря фразу о «разграблении» он не упоминал конкретного человека, а что касается выражения «рейдерский захват», то оно не указывает «исключительно на противоправный характер поведения истца».

В апелляционной жалобе господин Хазигалеев настаивал, что спорные выражения, исходя из контекста публикации, касались лично его. По сути, пояснял он, ответчик обвинил в совершении преступления и подготовке к преступлению. Что касается выражения «рейдерство», то суд должен был провести его лингвистический анализ.

Апелляционный суд, вслед за судом первой инстанции, пришел к выводу, что спорные высказывания Искандара Бахтиярова носят оценочный характер и поэтому не подлежат опровержению, а Конституция РФ гарантирует свободу слова.

Довод господина Хазигалеева о том, что ответчик публично обвинил его в планировании преступления, не нашли подтверждения, резюмируется в постановлении. Комментируя довод о лингвистической экспертизе, апелляционная инстанция пришла к выводу, что в ней нет необходимости. «Окончательное решение по подаче в кассацию еще не принято»,— сообщил «Ъ-Уфа» представитель Артура Хазигалеева.

«В коммерческих спорах суды прежде всего оценивают наличие и значимость деловой репутации истца — только после этого может встать вопрос о защите этой репутации, — пояснила партнер юридической фирмы D&E Litigation Элина Валикарамова. — Компенсация морального вреда — это отдельный правовой институт, применимый исключительно к гражданам и при наличии личных неимущественных страданий. В данном случае истец пытался обосновать требование о моральной компенсации через деловую репутацию, не представив ни подтверждений ее наличия, ни доказательств причиненного ущерба. Такой подход противоречит сути коммерческого разбирательства, что делает перспективы в кассации крайне низкими».

Венера Хисамова

  • Коммерсантъ (Уфа) №54 от 26.03.2025, стр. 8

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