В Ростовской области к 80-летию Победы ветеранам выплатят по 20 тысяч рублей
К 80-летию Победы в Великой Отечественной войне все участники и инвалиды войны в Ростовской области получат региональную выплату в размере 20 тыс. руб. Решение об увеличении суммы вдвое и расширении круга получателей принято временно исполняющим обязанности губернатора Юрием Слюсарём.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
В этом году впервые единовременную выплату в 5 тыс. руб. получат другие категории жителей Ростовской области, отмечающие юбилей Победы. Выплаты начнутся с 15 апреля и охватят более 6,7 тыс. ветеранов.