Инфляция в Челябинской области ускорилась до 9,3%

В феврале инфляция в Челябинской области составила 9,3% против 8,8% в январе. Это ниже показателя по Уральскому федеральному округу (9,8%) и по стране в целом (10%), сообщает пресс-служба Челябинского отделения Уральского ГУ Банка России.

Годовой темп прироста цен на продовольственные товары в прошлом месяце увеличился до 9,9% после 9,1% в январе. У животноводов и переработчиков мясной продукции выросли затраты на корма для животных, ветеринарные препараты, упаковку и оборудование для ферм. Это ускорило годовой рост цен на говядину, мясо индейки и свинину, полуфабрикаты, вареную колбасу и фарш. Кроме того, снизился объем вылова рыбы и одновременно увеличились издержки рыболовецких компаний и переработчиков продукции. В итоге в феврале рыба и филе в годовом сопоставлении дорожали сильнее, чем в январе. Сокращение производства кофе в основных странах-экспортерах привело к росту мировых цен на кофейные зерна.

Цены на непродовольственные товары в феврале выросли на 4,9% после 4,8% в январе. Так, владельцы новых квартир и домов стали чаще приобретать мебель, и производители активно переносили в цены товаров возросшие издержки на материалы, комплектующие, оплату труда и логистику. При этом несколько снизилось предложение топлива на внутреннем рынке после частичного снятия запрета на экспорт бензина для производителей нефтепродуктов в конце прошлого года. И еще выросли затраты нефтепереработчиков на ремонт оборудования, доставку топлива и зарплаты сотрудникам.

Инфляция в сфере услуг увеличилась до 13,7% после 13,3% в январе. В регионе сохранялся повышенный спрос на туристические поездки как внутри страны, так и за рубеж. Из-за этого подорожали путевки на Черноморское побережье, экскурсионные туры по стране, а также путешествия в Объединенные Арабские Эмираты.

Виталина Ярховска