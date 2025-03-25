World Athletics продлила отстранение российских и белорусских спортсменов от международных турниров

Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) оставил в силе решение об отстранении российских и белорусских спортсменов от международных соревнований. О принятом решении на пресс-конференции объявил глава организации Себастьян Коу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Fabrice Coffrini / Reuters Фото: Fabrice Coffrini / Reuters

«Совет прислушался к рекомендациям рабочей группы касаемо участия российских и белорусских спортсменов. Она посчитала введенные санкции соразмерными и не требующими изменений», — заявил господин Коу. Пересмотр санкций, по словам президента World Athletics, возможен в случаях, если «положение дел серьезно ухудшится» или «будет достигнуто мирное соглашение».

В 2022 году, из-за начала специальной военной операции на Украине, World Athletics запретила российским и белорусским спортсменам участвовать в международных турнирах даже в нейтральном статусе.

Таисия Орлова