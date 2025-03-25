Счетная палата Екатеринбурга устранила нарушений на 1,3 млрд руб. в 2024 году

Счетная палата администрации Екатеринбурга в 2024 году устранила нарушения в расходовании бюджетных средств на общую сумму 1,3 млрд руб. Об этом сообщил председатель счетной палаты Александр Гетманчук в ходе доклада о деятельности органа перед депутатами Екатеринбургской городской думы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Всего было проверено почти 22 млрд руб. Сумма возмещенных средств в бюджет составила 57,3 млн руб., это рекорд за десятилетнюю историю существования счетной палаты города. По словам господина Гетманчука, за предыдущие девять лет общая сумма возмещения составила около 65 млн руб.

Счетная палата провела 16 контрольных и 20 экспертно-аналитических мероприятий, в ходе которых охвачено 87 объектов и проверенно 22 млрд руб. Было выявлено 241 нарушение в сфере финансовой отчетности на сумму 859 млн руб., 125 нарушений в сфере управления муниципальным имуществом на сумму 18,4 млн руб., 123 нарушения при осуществлении закупок на сумму 160,9 млн руб., 17 недопоступлений средств в бюджет города на сумму 13,7 млн руб.

В результате проверок объектам контроля направили 21 представление и семь предписаний, а также 29 рекомендаций. На данный момент исполнено уже 89% рекомендаций, было актуализировано 32 нормативно-правовых или локальных актов. В частности, внесены корректировки в муниципальный акт о доходах от размещения нестационарных торговых объектов (НТО).

В городскую и районную прокуратуру направили 10 материалов проверок. По ним было возбуждено 11 административных дел, к ответственности привлечены восемь должностных лиц. Возбуждено четыре уголовных дела, в том числе, по факту мошенничества.

Напомним, по итогам 2024 года было устранено нарушений на сумму 1,5 млрд руб. Нарушения были связаны с недопоступлением средств в бюджет (5,5 млн руб.), необоснованные расходы (18 млн руб.), нарушение порядка и условий предоставления субсидий (более 60 млн руб.). Нарушения в порядке бухучета достигли 457 млн руб., в сфере управления собственностью — 488 млн руб.

Анна Капустина