Сержант Картоев несет свой крест в СИЗО

Как стало известно “Ъ”, центральный аппарат Следственного комитета России (СКР) проводит доследственную проверку в отношении ингушского застройщика Адама Картоева. Оказавшись под следствием вначале за незаконный оборот оружия, а затем и дачу взяток, фигурант отправился на СВО, где, согласно представленным им документам, стал снайпером и был отмечен Георгиевским крестом. Защита требовала прекратить его уголовное дело, поскольку вина была искуплена заслугами перед Родиной, но следствие получило данные, что обвиняемый не служил на передовой, а занимался коммерческим строительством в тылу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Рассмотрев ходатайство Главного следственного управления (ГСУ) СКР, Мосгорсуд продлил до 26 июня срок содержания под стражей бывшему председателю совета судей Ингушетии Магомеду Аушеву и его земляку Адаму Картоеву, который, согласно представленным документам, является военнослужащим — снайпером в звании сержанта.

Господин Аушев обвиняется ГСУ СКР в получении взятки (ст. 290 УК) в виде машино-места от господина Картоева, являвшегося ранее крупным застройщиком в Ингушетии.

За незаконное вознаграждение, по версии следствия, судья Аушев, пользовавшийся большим авторитетом в судебной системе, допустил вмешательство (ст. 294 УК) в деятельность судьи Назрановского райсуда Ингушетии Алика Ярыжева. Тот, вынеся заведомо неправосудные решения (ст. 305 УК), в 2022 году приговорил к пяти годам с отсрочкой наказания и двум годам условно Адама Картоева и его отца Мухажира (члены влиятельной общины Батал-Хаджи Белхороева, боевое крыло которой признано террористическим и запрещено судом), у которых при задержании изъяли пистолет, гранату и гранатомет «Муха». За это им грозило по шесть лет. Сейчас приговоры отменены, а дела направлены на новое рассмотрение.

Избежав наказания, Адам Картоев заключил контракт с Минобороны и отправился на СВО, где его и задержали. Защита фигуранта тут же ходатайствовала перед следствием о прекращении его уголовного преследования, так как в законодательстве сказано, что обвиняемый избавляется от него в случае получения госнаграды. Были представлены документы о том, что господин Картоев отмечен знаком отличия — Георгиевским крестом 4-й степени. Более того, обвиняемый и его представители привезли письмо из части, в котором говорилось о том, что Адам Картоев весьма нужен на передовой. Впрочем, в документах были обнаружены ошибки: подписал его командир одной части, а печатью заверил другой.

Представление на крест и вовсе было выписано за события, в которых господин Картоев, по версии следствия, мог и не участвовать. Его даже задержали не в зоне боевых действий, а в Луганске, где компания фигуранта строила дома.

В связи с возможными нарушениями в ГСУ СКР назначена проверка. По ее результатам господину Картоеву грозит еще одно уголовное дело — о мошенничестве (ст. 159 УК).

Защита фигуранта, в свою очередь, утверждает, что следствие и оперативные службы под надзором Генпрокуратуры необоснованно преследуют заслуженного ветерана боевых действий, который добивается заключения нового контракта и своего возвращения в зону СВО.

При этом дело обвиняемых Аушева и Картоева находится в завершающей стадии.

Ранее еще одним фигурантом проводимого в отношении них расследования являлся экс-судья Верховного суда Ингушетии Сергей Бойчук (также пробудет под арестом до 26 июня), дело которого выделили в отдельное производство. Господин Бойчук также обвиняется в получении взяток (ст. 90 УК), но уже от адвокатов Сергея Табуева и Исрапила Бокова (ст. 291 УК). Причем в одном случае посредником выступила жена служителя Фемиды Наталья Лонерт (ст. 291.1 УК), сама получившая впоследствии адвокатский статус. Деньги, по версии следствия, Сергей Бойчук получал за развал уголовных и административных дел в апелляционной инстанции.

Сейчас фигуранты дела знакомятся с его материалами, которые после утверждения Генпрокуратурой поступят в суд. Подсудность, учитывая статус главного фигуранта, скорее всего, изменят.

Николай Сергеев, Алексей Соковнин