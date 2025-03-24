Статус резидента нижегородского НПЦ БАС готовятся получить пять компаний

Пять компаний намерены заключить договоры на получение статуса резидента нижегородского научно-производственного центра беспилотных авиационных систем (НПЦ БАС). Об этом сообщил глава нижегородского минпрома Максим Черкасов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Он напомнил, что правительство РФ предоставит Нижегородской области в 2025 году субсидии почти на 830 млн руб. на развитие НПЦ БАС. На эти средства планируется в НПЦ создать центр коллективного пользования, лабораторно-исследовательский комплекс и летно-испытательный центр. Для них планируется закупить разные виды станков, компьютерную технику, программное обеспечение, прессы, камеры для испытаний, мобильные пункты управления и радиостанции связи, метеорологическое и сварочное оборудование.

В НПЦ производители смогут проводить испытания, заниматься техническим обслуживанием и ремонтом БАС различных типов.

Как писал «Ъ-Приволжье», резидентами НПЦ БАС уже являются ООО «Группа Промавто», АО «Научно-производственное предприятие “Радар ммс”» совместно с АО «Центральное конструкторское бюро по судам на подводных крыльях имени Р.Е. Алексеева», а также ООО «АО Беспилотные технологии».

Андрей Репин