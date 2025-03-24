Ярославский телеканал сменил название на «ЯПервый»

Телеканал «Первый Ярославский» сменил название на «ЯПервый». Об этом сообщила генеральный директор медиахолдинга «Верхняя Волга медиа» Мария Николаева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: страница Марии Николаевой ВКонтакте Фото: страница Марии Николаевой ВКонтакте

Новое название отражает стремление канала быть лидером в регионе. В ближайшее время зрителям представят новый дизайн. «Это не просто дань моде, когда везде добавляем букву 'Я' в начале слова, это еще и наше самоощущение. Да, мы хотим быть первыми»,— отметила Мария Николаева.

Ребрендинг является частью масштабной трансформации медиахолдинга «Верхняя Волга медиа». В конце января агентство получило передвижную телевизионную станцию, которая позволяет вести прямые трансляции из любой точки региона. Телеканал расширил свое присутствие, выйдя на спутниковое вещание, что позволяет его трансляции достигать всех населенных пунктов области.

Госпожа Николаева подчеркнула, что усиление профессионального состава и обновление технического оснащения позволяют холдингу формировать информационное поле в регионе и решать стратегические задачи, поставленные учредителем — правительством Ярославской области.

Это уже второй ребрендинг телеканала, основанного в 2001 году. Первый состоялся в 2013 году, когда канал сменил название с «НТМ» (Независимое ТелеМедиа) на «Первый Ярославский».

Антон Голицын