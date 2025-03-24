«Ильюшин финанс» взыскала с кипрской компании почти 10 млн евро

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск лизинговой компании АО «Ильюшин Финанс Ко» (ИФК, входит в ОАК «Ростеха») о взыскании 9,9 млн евро (905 млн руб. по курсу ЦБ на 22 марта) с кипрской Cyprus Aircraft Leasing 2 (CAL2). Информация об этом появилась в картотеке арбитражных дел. Решение было принято в закрытом режиме.

ИФК подала иск к CAL2 в марте 2024 года, в апреле он был принят к производству. Заявитель также требовал расторжения двух договоров, заключенных с ответчиком в 2021 году, и взыскания с него 212 тыс. руб. госпошлины.

В конце 2023 года ИФК подавала в арбитражный суд Москвы иск к Airbus Canada Limited Partnership — совместному предприятию Airbus и Bombardier, отвечающему за выпуск узкофюзеляжных пассажирских самолетов Airbus A220. В апреле 2024 года суд решил взыскать с ответчика 2,3 млрд руб. в пользу заявителя. Согласно картотеке арбитражного суда, жалоб на него не поступало. Дело также рассматривалось в закрытом режиме.

До 2024 года компания «Ильюшин Финанс Ко» была зарегистрирована в Воронеже. В феврале 2024 года она перерегистрировалась в Ульяновск.

Подробнее об этом — в материале «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова