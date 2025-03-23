В Оренбурге сбытчика наркотиков арестовали из-за подозрительного поведения

В Оренбурге арестован 40-летний местный житель, сбывающий гашиш, сообщило в воскресенье УМВД по Оренбургской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лекай, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лекай, Коммерсантъ

Как отмечается в сообщении, сотрудники ППС УМВД Оренбургской области в ходе несения патрульно-постовой службы на проезде Автоматики около остановочного павильона заметили мужчину, «который при виде полицейских стал вести себя подозрительно».

Полицейские задержали мужчину и обнаружили при нем свертки с неизвестным веществом. Вызванной оперативно-следственной группой у задержанного было изъято 10 свертков с неизвестным веществом. Как выяснилось, еще пять свертков мужчина успел разложить до задержания (три из них были найдены сотрудниками полиции).

Исследование установило, что в свертках находился наркотик (гашиш) общей массой около 13 граммов. Задержанный пояснил правоохранителям, что приобрел через интернет партию наркотического вещества с целью его дальнейшего сбыта наркозависимым гражданам через тайники-закладки.

Наркосбытчику предъявлено обвинение в приготовлении (ч. 3 ст. 30 УК РФ) к сбыту запрещенных наркотических веществ в значительном размере (ч. 3 ст. 228.1 УК РФ, до 15 лет лишения свободы). По ходатайству следствия решением суда ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Андрей Васильев