СКР заявил о расстрелах мирных жителей и мародерстве ВСУ в Судже

Следственный комитет России (СКР) работает с эвакуированными жителями города Суджа Курской области, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко. Следователи установили, что с января по февраль 2025 года военнослужащие Украины занимались мародерством, расстреливали мирных жителей, а также поджигали жилые дома.

«Военнослужащие украинских вооруженных формирований занимались мародерством, совершали поджоги жилых домов, в которых находились мирные жители. Кроме этого, боевики ВФУ производили целенаправленные обстрелы жилых домов города Суджи. В результате некоторые здания были полностью разрушены»,— сказано в сообщении пресс-службы СКР.

По информации ведомства, факты расстрелов мирных жителей украинскими военными находят подтверждение в показаниях гражданских лиц. Следственный комитет уточнил, что в ходе предварительного расследования будут установлены и привлечены к ответственности все представители ВСУ, причастные к этим преступлениям.

12 марта начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил об освобождении 86% территории Курской области, захваченной ВСУ. На следующий день Минобороны объявило об освобождении города Суджи. Позже СКР возбудил уголовное дело о теракте (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ) из-за убийства украинскими солдатами пяти мирных жителей.

О ситуации в Курской области — в материале «Ъ» «Ждали, ждали мы своих».