Гидрометцентр: 2025 год может войти в пятерку самых теплых в истории

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд допустил, что 2025 год может войти в пятерку наиболее теплых в истории. Он также сказал, что из-за глобального потепления зимы в России могут стать короче.

Существует вероятность, что 2025 год войдет в пятерку самых теплых. Связано это с тем, что последние годы становятся все теплее под влиянием увеличения концентрации парниковых газов. К сожалению, пока еще не удалось стабилизировать этот процесс. Кроме того, температура океана остается очень высокой, его деятельный слой хорошо прогрелся»,— сказал Роман Вильфанд ТАСС.

Как добавил научный руководитель Гидрометцентра, как минимум до конца XXI века зима в России будет, но ее период сократится. Он отметил, что в период изменения климата трансформируются и погодные характеристики — погода становится либо очень теплая, либо холодная.