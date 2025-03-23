Эрмитаж обвинил блогершу в несогласованной фэшн-фотосъемке

Государственный Эрмитаж назвал провокацией слова блогерши Алексы о том, что ее не впустили в залы музея из-за слишком нарядной одежды. Как указала пресс-служба Эрмитажа, девушки прошли контроль на входе и провели фэшн-съемку для бренда.

«На этой неделе в Эрмитаж пришли две посетительницы, пожелавшие провести фотосессию в залах. Сотрудники музея проинформировали их, что съемка должна быть оплачена дополнительно. Девушки заверили, что это не входит в их планы. После того, как гостьи прошли контроль, они провели не просто фотосессию для личного блога, а фэшн-съемку с целью рекламы бренда»,— написала пресс-служба Эрмитажа в Telegram.

В сообщении сказано, что «провокация позволила блогеру поднять рейтинг страницы и прорекламировать бренд». Пресс-служба добавила, что Эрмитаж может отменить услугу проведения съемок, если число желающих злоупотребить ей вырастет.

20 марта блогерша Алекса опубликовала в Instagram (принадлежит Meta; признана в РФ экстремистской и запрещена) видео из Эрмитажа. На нем девушка общается с сотрудницей музея, которая говорит, что «коммерческая съемка оплачивается, если вы не в повседневной одежде». Смотритель добавила, что «вы можете переодеться и пойти в обычной одежде». Блогерша в свою очередь ответила, что «пришла в обычной одежде» и «без фотокамер».

Видео просмотрели 5,1 млн раз. На аккаунт Алексы подписаны 24 тыс. человек. Перед публикацией видео девушка опубликовала фото с Теребеневской лестницы Нового Эрмитажа. В посте она также указала, что ее не пускали в музей.