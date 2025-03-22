Пермский музей современного искусства сменил фирменный стиль

Пермский музей современного искусства Permm сменил фирменный стиль. На официальном сайте и в telegram-канале культурного учреждения опубликован новый логотип. Теперь название музея написано кириллицей — «Пермм». Ранее в наименовании использовались латинские буквы, последняя из них была выделена розовым цветом. В министерстве культуры Пермского края сообщили порталу 59.ru, что стиль обновлен в рамках текущей деятельности музея. В ближайшее время учреждение будет готово поделиться деталями ребрендинга.

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Напомним, в начале декабря 2024 года у Permm сменилось руководство. С поста директора ушла Наиля Аллахвердиева, руководящая музеем с 2019 года. Временно исполняющим обязанности директора был назначен Станислав Павлов, заведующий отделом маркетинга и рекламы учреждения.

Музей современного искусства Permm представляет российское искусство XX — XXI веков. Был открыт в 2008 году и за 17 лет реализовал более двухсот выставочных проектов, в том числе за пределами Пермского края и России. В коллекции музея содержится более 1,5 тыс. объектов стоимостью более 80 миллионов рублей.