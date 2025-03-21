Nikita Efremov открылся в Дубае

В районе торгово-развлекательного центра Dubai Mall, в пространстве House of Hype открылся новый корнер Nikita Efremov. Здесь по традиции создано пространство с объединением моды и искусства, собраны коллекции не только стритвир-одежды, обуви и аксессуаров, но и редких арт-объектов. Так, среди в NE можно найти редкие фигурки The Ugly Duck и Kaws, коллекционные кроссовки Nike Air, модели из лимитированных серий Chrome Hearts Monogram. Работает услуга консъерж-сервиса.

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