В Москве объединят театр «Ленком» и «Центр драматургии и режиссуры»

В Москве решили объединить «Ленком Марка Захарова» и «Центр драматургии и режиссуры» (ЦДР), сообщил ТАСС худрук обоих театров Владимир Панков. Изменения не затронут коллектив и основу репертуара «Ленкома». Должность руководителя объединения будет занимать господин Панков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

«Считаю, что симбиоз двух площадок пойдет им только на пользу и с творческой, и с административно-хозяйственной точки зрения. Новое театральное объединение позволит увеличить количество и разнообразие творческих проектов»,— сказал Владимир Панков.

«Центр драматургии и режиссуры» получит статус структурного подразделения «Ленкома», его руководителем останется Глеб Гришунин. «Благодаря слиянию у нас появится единая линия развития для молодых и перспективных режиссеров, актеров: от школы через студию — ЦДР, площадку для творческого поиска и роста, к театру — "Ленкому"»,— добавил господин Панков.

В конце января департамент культуры правительства Москвы объявил о кардинальных переменах в руководстве «Ленкома». Многолетний директор театра Марк Варшавер ушел в отставку — он занял специально введенную должность президента театра. Вместо него директорский пост получил Дмитрий Берестов. Тогда же Владимир Панков стал новым художественным руководителем «Ленкома».

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