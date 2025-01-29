«Ленком» готовится к ренессансу

У «Ленкома» спустя пять лет после смерти Марка Захарова появился художественный руководитель. Им стал Владимир Панков из Центра драматургии и режиссуры. Он уже пообещал «не рубить репертуар» и никого не увольнять. При этом кадровые перестановки в театре проходят на фоне скандала с уходом двух народных артистов. Кресло директора учреждения занял Дмитрий Берестов из «Театра на Юго-Западе». Его предшественник Марк Варшавер 28 января официально стал «первым президентом "Ленкома"». Панков и Берестов, как сообщается, будут совмещать должности в двух театрах. Ждать ли после таких перестановок ренессанса в «Ленкоме»? Разбиралась Екатерина Вихарева.

Старый Новый год в «Ленкоме Марка Захарова» омрачил скандал. Народный артист Дмитрий Певцов, который прослужил в театре 33 года, заявил, что в его услугах учреждение «более не нуждается», там даже убрали его фото со стены в фойе. В «Ленкоме» напомнили, что артист забрал трудовую книжку еще в 2021-м после избрания в Госдуму. И к тому же сделал несколько «неэтичных заявлений», например, о том, что после смерти Марка Захарова театр «прекратил свое существование». Комментарий «Ленкома» актер назвал отпиской: «Это письмо не имеет подписи. Называть этот документ комментариями государственного театра нельзя. Это анонимка. На главный вопрос: почему Певцова ушли из театра? Ответа нет».

Вслед за артистом-депутатом сняли и актрису Александру Захарову, она прослужила в театре своего отца больше 40 лет. В «Ленкоме» заверяют, что «уйти ей никто не предлагал». Как писал "Ъ", рассорить народных артистов с дирекцией могли планы Певцова возглавить учреждение и желание Захаровой получать отчисления от показа спектаклей отца. Так или иначе, эти страсти уже ушли на второй план, говорит редактор отдела культуры и искусства КП Марина Райкина: «Певцов в любом случае не может вернуться, не имеет права нигде выполнять свои обязанности, кроме как в Государственной думе. Александра Захарова, с которой я разговаривала, очень надеется на работу, которой у нее реально в последнее время не было, и это очень жаль. Эта тема не муссируется, и даже мне показалось, что все понимают, что болевые точки в театре как-то будут решены, и достаточно скоро».

Некоторые критики сочли кадровые перестановки в театре самым неожиданным решением московского департамента культуры в 2025 году. Панков — создатель жанра и одноименной студии SounDrama. Но представить экспериментальные постановки на сцене «Ленкома» сложно. Впрочем, это лучшее, что могло случиться с традиционно музыкальным театром, уверены другие специалисты. Но возникнет ли между ними «химия». Новых руководителей коллективу «Ленкома» представил ранее бессменный директор, а ныне президент театра Марк Варшавер. И хотя, по его словам, о решении он знал заранее, к переменам, видимо, оказался не совсем готов. Несколько дней назад он назвал Панкова очень хорошим режиссером, но отметил, что «усидеть на двух стульях сложно». На встрече коллектива была Марина Райкина. По ее словам, изменения в «Ленкоме» понятны не всем: «Владимир Николаевич поцеловал сцену и сделал на ней кульбит. Это сказало о нем многое. Он не публичная, конъюнктурная, спекулятивная фигура, которых сейчас развелось очень много, поэтому надежды большие. Вопросы, я думаю, у всех к новой фигуре директора, в Москве о нем или мало говорят, или говорят не очень хорошо. Но он начал свою деятельность с ремонта в своем кабинете. Они были все в порядке, и в театре люди тоже удивлены».

В последние годы без полноправного худрука «Ленком» держался в основном на традиционно аншлаговых спектаклях Марка Захарова. Немного оживили его и музыкальные постановки Алексея Франдетти. Теперь у театра снова появился шанс стать не просто хорошим воспоминанием, считает театральный критик Ольга Егошина: «Это театр, у которого жизнь похожа на кардиограмму. Начало искусственно созданное, потом приход Ивана Берсенева и Софьи Гиацинтовой — бурный расцвет. Потом угасание, приход Анатолия Эфроса — недолгий расцвет. И появление Марка Захарова, который три десятилетия делал авторский театр. У театра есть шанс снова вернуться в список актуальных в столице, это все, что Владимир Панков умеет делать. Он не умеет халтурить, и это, мне кажется, черта "Ленкома", поэтому, надеюсь, что встряхнет театр».

В «Ленкоме» 28 января также объявили о двух готовящихся премьерах: «Золотой телёнок» по роману Ильфа и Петрова и «Репетиция оркестра» по мотивам фильма Федерико Феллини. Это спектакль-акция с элементами автобиографии Марка Захарова.

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Екатерина Вихарева