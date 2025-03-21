В Самарской области МСП в сфере туризма привлекли 176 млн рублей на развитие в 2024 году

По итогам 2024 года малые и средние предприятия Самарской области в сфере туризма привлекли 176 млн рублей льготного финансирования при помощи МСП Банка, дочерней организации Корпорации МСП. Об этом сообщает правительство региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

По данным ведомства, Самарская область вошла в тройку лидеров по объему привлеченных средств.

Наибольшее количество поддержанных проектов связано со строительством и реконструкцией гостиниц, развитием ресторанного бизнеса и с организацией спортивного и развлекательного отдыха.

Руфия Кутляева