В Тольятти отключили холодную воду в 15 домах и одном детсаду

Утечка на водоводе холодного водоснабжения диаметром 500 мм стала причиной отключения воды в Тольятти утром в пятницу, 21 марта. Сообщение о происшествии в Центральном районе на улице Горького, 38, поступило в 11:45 (MSK+1). Об этом сообщает ГУ МЧС по Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

На время работ холодная вода отключена на территории района в 15 многоквартирных жилых домах и одном социально значимом объекте (детсаду). Специалисты планируют устранить неисправность в пятницу к 17:00. К этому времени предполагается возобновить подачу холодной воды в дома потребителей.

Георгий Портнов