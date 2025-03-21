В Казани перед летним сезоном отремонтируют 120 троллейбусов
В Казани сотрудники технической службы МУП «Метроэлектротранс» отремонтируют 120 троллейбусов перед летним сезоном. Об этом сообщает пресс-служба организации.
В Казани перед летним сезоном отремонтируют 120 троллейбусов
Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ
В перечень работ входит замена стекол, восстановление напольного покрытия, чистка сидений, жестяные работы и полная покраска кузова.
В пресс-службе организации отметили, что процесс покраски троллейбуса проходит в несколько этапов: удаление старого слоя, очистка от ржавчины, обезжиривание, грунтование, нанесение краски и сушка.
Также сообщается, что ежедневно троллейбусом пользуются более 85 тыс. горожан.