В Хабаровском крае открыта весенняя охота на бурых медведей

Сезон охоты на бурых медведей стартовал в Хабаровском крае в пятницу, 21 марта. Прием заявок на выдачу разрешений на добычу управление охотничьего хозяйства правительства Хабаровского края вело с 6 марта. Ставка за одну особь составляет 3 тыс. руб., также охотник платит госпошлину в 650 руб. за выдачу разрешения на добычу.

Предусматривается возможность отстрела медведей, которые уже вышли из берлог. «В берлогах не разрешается, чтобы не допустить отстрела медвежат. Вообще, медведь как объект охоты представляет собой интерес, главным образом, в осенний период. Но некоторые особи и весной просыпаются в довольно упитанном состоянии, с запасом жира, который можно использовать в пищевых целях. Да, и шкура медведя по выходу из берлоги представляет собой какую-то ценность, — это если его в берлоге не подстригли мыши, что часто случается»,— пояснил «Ъ» замдиректора в области охраны окружающей среды ФГБУ «Заповедное Приамурье» Дмитрий Гранкин.

Охота продлится до 10 июня. После снова будет введен запрет сроком до 1 августа.

Эрнест Филипповский, Хабаровск