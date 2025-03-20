В Семикаракорске пройдет благотворительная программа «Мир без слез»

В текущем году медицинская благотворительная программа «Мир без слез» охватит 15 регионов страны. Программа включает в себя закупку необходимого оборудования для 16 детских больниц и отделений, а также постановку образовательных спектаклей по финансовой грамотности с подарками для маленьких пациентов. Мероприятие реализуется уже 22 года. Об этом сообщает пресс-служба ВТБ.



Старший вице-президент ВТБ Наталья Кочнева отметила, что «Мир без слез» направлен на создание среды, где технологии сочетаются с человечностью, и помогают детям и их родителям получать положительные эмоции, а финансовая тематика спектаклей и любимые герои способствуют обучению и мечтам о будущем.

Отмечается, что в текущем году медицинское оборудование передадут 16 больницам-партнерам в Ачинске (Красноярский край), Балашихе (Московская область), Благовещенске, Владивостоке, Горно-Алтайске, Ельце (Липецкая область), Казани, Кирове (Приволжский федеральный округ), Москве, Петропавловске-Камчатском, Семикаракорске (Ростовская область), Санкт-Петербурге, Ставрополе и Уфе. Республика Алтай принимает участие в программе впервые.

Кроме того, в больницах пройдут спектакли по финансовой грамотности с амбассадором ВТБ Айтишей и героями «Спокойной ночи, малыши!». Программа спектаклей начнется в Москве в Детской городской клинической больнице №9 им. Г.Н. Сперанского с участием Натальи Голубенцевой, которая исполнит роль Степашки из «Спокойной ночи, малыши!», и продолжится в Кирове.

«Мир без слез» – это еще большой, веселый, интересный, добрый праздник для детей. Он дает новые знания, вдохновение, хорошее настроение, что немаловажно для скорейшего выздоровления и восстановления каждого ребенка», отметил главный врач больницы им. Г.Н. Сперанского Иван Афуков. Также он подчеркнул значимость программы для оказания высококачественной медицинской помощи и восстановления пациентов.