Нытвенский маслозавод оспаривает продажу доли свердловского агропредприятия в суде

ООО «Маслозавод Нытвенский» обратился в Арбитражный суд Москвы с иском к министерству по управлению госимуществом Свердловской области и АО «Смартпроект». Среди прочих третьим лицом по делу выступает АО «Ирбитский молочный завод». Как свидетельствует картотека суда, прикамский производитель молока требует признать недействительным аукцион по продаже 25% долей (или 69,4 тыс. акций) завода в Ирбите, а также обязать министерство вернуть победителю выплаченные 683,8 млн руб. Первым на это обратило внимание издание «Ведомости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Согласно материалам дела, одновременно с исковым заявлением ООО «Маслозавод Нытвенский» направило ходатайство о принятии обеспечительных мер в виде запрета реестродержателю ценных бумаг вносить в систему любые операции в отношении 69,4 тыс. оспариваемых акций «Ирбитского молочного завода». Суд в принятии обеспечительных мер отказал. Следующее заседание по делу назначено на 17 апреля.

В прошлом месяце «Ъ-Прикамье» сообщал, что ООО «Маслозавод Нытвенский» планировало принять участие в торгах по продаже 25% акций Ирбитского молочного завода, однако пермскую компанию до аукциона не допустили. Торги проводило министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области. Победителем стало столичное АО «Смартпроект», которое выкупило ценные бумаги предприятия за 683,8 млн руб. В 2023 году компания уже выкупала на торгах 49% акций завода в Ирбите. Позже нытвенское предприятие обратилось в ФАС, которая признала незаконными действия мин­имущества Свердловской области. Прикамское общество добилось признания незаконными действий министерства, которое не допустило ООО к торгам из-за отсутствия данных о задатке.