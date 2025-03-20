В «Пятерочку» и «Перекресток» устроились около ста индийцев

Сеть X5 Group (владелец «Пятерочки», «Перекрестка» и «Чижика») проводит эксперимент по найму сотрудников из дружественных России стран, рассказала РБК президент компании Екатерина Лобачева. В частности, на работу в распределительные центры группы приняли около ста граждан Индии. В X5 пояснили, что мера обусловлена кадровым дефицитом на внутреннем рынке труда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

По словам госпожи Лобачевой, несмотря на ужесточение миграционной политики в России, экономика страны все равно тяготеет к использованию труда специалистов из других стран. «Но немного меняется их (кадров.— “Ъ”) состав. Есть много проектов по привлечению кадров из азиатских стран»,— добавила президент X5.

По поводу привлечения к работе индийцев Екатерина Лобачева уточнила, что последние получают все необходимые разрешения и проходят тестирование по русскому языку. «Мы заключаем с ними бессрочные трудовые договоры, то есть они такие же полноправные сотрудники, как и другие работники Х5. У них есть льготы, гарантии, предоставляется общежитие, обеды»,— рассказала она. Президент X5 обратила внимание и на ряд нюансов при взаимодействии с этой категорией наемных сотрудников, например языковые и культурные различия.

О кадровых потребностях розничной торговли — в интервью «Ъ» главы Х5 Group Игоря Шехтермана «Сегодня мало где учат ритейлу».