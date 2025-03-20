Воспитательницу детсада из Краснодара подозревают в жестоком обращении с детьми

После публикации в соцсетях скандального видео из краснодарского детского сада, где воспитательница толкала детей и хватала их за волосы, следователи возбудили уголовное дело, сообщает следственное управление СКР по Краснодарскому краю.

Инцидент произошел в детском саду №167 города Краснодара, родители детей обратились правоохранительные органы с жалобой на жестокое обращение с воспитанниками. На видеозаписи, сделанной в одной из групп детсада, видно, что воспитательница толкает ребенка, тащит его по полу, держа за руку, или дергает за волосы, заставляя встать с кровати.

В отношении сотрудницы дошкольного учреждения возбуждено уголовное дело о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних (ст. 156 УК РФ). В случае признания воспитательницы виновной ей грозит наказание в виде лишения свободы на три года. Следствие изучает записи камер наблюдения в детском саду, чтобы выявить другие случаи жестокого обращения с детьми.

Воспитательница находится на больничном. Прокуратура проверяет работу детского сада, чтобы дать оценку действиям коллектива и руководства дошкольного учреждения.

Анна Перова, Краснодар