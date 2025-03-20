Метки на вооружение

Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает о том, как американские правоохранители борются с автокражами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Gerald Herbert / AP Фото: Gerald Herbert / AP

Полиция американского Денвера раздает горожанам трекеры для предотвращения автомобильных угонов. Всех местных желающих владельцев машин в течение трех дней будут бесплатно снабжать метками AirTag и Samsung SmartTag в рамках программы DenverTrack. Ее цель — снизить число автомобильных преступлений и повысить эффективность возврата украденных машин. Как для самой столицы штата, так и для всего Колорадо в целом угоны — серьезная проблема. Их число в регионе с 2019-го по 2024 год выросло на 56%. Инициатива властей Денвера впервые была запущена в 2023-м. И за прошедшие время конкретно в этом городе число автомобильных краж удалось снизить сначала на 29% год к году и позже еще — на 33%.

Чтобы получить трекер AirTag или Samsung SmartTag, владельцу машины нужно сначала зарегистрироваться на сайте, а после прийти в одно из шести отделений полиции Денвера до 21 марта включительно, чтобы забрать свою метку. Участие в программе подразумевает автоматический доступ полиции к GPS-данным трекера сразу после заявления об угоне. Если, например, владелец автомобиля использует метку сам, вне программы, то такой трекер правоохранители могут отслеживать только после письменного разрешения пострадавшего.

Власти Денвера уверены, что число автокраж удалось заметно снизить в том числе за счет наклейки, которую может получить каждый участник программы. На таком стикере указано, что машина снабжена меткой слежения и сразу поступит в розыск в случае угона. Вообще владельцы машин, велосипедов, прочей техники и имущества уже давно самостоятельно используют трекеры. В некоторых случаях это приводит к тому, что пострадавшие пытаются сами вернуть себе украденное. Это чревато не просто конфликтами, но и несет опасность смертельных исходов. Программа DenverTrack направлена и на решение этих рисков. Она обязывает участников отказаться от самостоятельного участия в возврате угнанных машин. Этим должны заниматься только полицейские.

Со своей стороны, могу также порекомендовать использование любых понравившихся трекеров в качестве дополнительного средства защиты от угона. Но если речь идет о популярном варианте вроде AirTag, то в этой метке лучше предварительно срезать динамик, который может выдать местонахождение устройства в машине. Инструкцию легко найти на YouTube.

Александр Леви