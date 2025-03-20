Уровень воды в реке в подтопленном Минусинске снизился на 180 сантиметров

В городе Минусинске Красноярского края остаются затопленными два приусадебных участка, сообщила пресс-служба МЧС по региону, передает ТАСС. Уровень воды в реке Минусинке снизился на 180 см. В пункте временного размещения находятся два человека, уточнило ведомство.

Мэр Минусинска Дмитрий Меркулов заявил, что движение на всех трех мостах через реку скоро будет восстановлено. Вчера вечером и ночью проводились работы по отсыпке берегов. По словам мэра, все силы и средства города находятся в режиме повышенной готовности на случай подъема уровня воды. Коммунальные службы продолжают откачку воды.

Ограничения на движения транспорта в Минусинске были сняты, сообщило ГУ МВД по Красноярскому краю. По информации ведомства, обстановка в городе стабилизируется. Вечером накануне, 19 марта, ограничения вводились в районе улицы Мира, Старо-Кузнечной, а также улицы Энгельса.

Вчера на реке Минусинке произошел разрыв земляной насыпи. Было затоплено 13 приусадебных участков, эвакуированы 22 человека, в том числе 6 детей. В зоне потенциального затопления находятся 120 домов, говорили в МЧС. Власти организовали два пункта временного размещения общей вместимостью 150 человек. К ликвидации последствий прорыва привлекли 247 местных спасателей и 67 единиц техники.