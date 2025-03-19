Главные новости за 19 марта. Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

Банк ВТБ, в доверительном управлении у которого находится Объединенная судостроительная корпорация, отказался от покупки дальневосточной верфи «Звезда». Ранее судостроительный комплекс номинальной стоимостью 250 млрд рублей планировалось передать в контур госхолдинга для консолидации активов ОСК и повышения эффективности отрасли. Эксперты говорят, что отмена сделки позитивно скажется на развитии как дальневосточных верфей, так и петербургского кластера госкорпорации, так как покупка «Звезды» отвлекла бы значительную часть ресурсов, которые, вероятно, сейчас будут направлены на их модернизацию. Подробнее — в материале «"Звезда" не светит ОСК».

Конституционный суд России (КС) удовлетворил жалобу псковского «Яблока» и признал незаконным недопуск кандидатов на выборы в нескольких районах области, сообщается на сайте суда. Спор длился почти два года, а суды общей юрисдикции и региональный избирком настаивали на неправоте «яблочников». Снятия их с выборов добавились кандидаты от конкурирующих партий. Это первое в истории дело, которое «Яблоко» выиграло в КС. Электоральные юристы сомневались в успешном для псковской ячейки результате. Решение суда может изменить правоприменительную практику, ведь в похожих случаях ранее КС отказывал в удовлетворении. Подробнее читайте в нашем материале.

В городе Сланцы Ленинградской области намерены построить комплекс по производству и отгрузке сжиженного природного газа (СПГ). Соответствующее разрешение выдал региональный Госстройнадзор. Как сообщили в пресс-службе областного правительства, возведением комплекса займется ГК «ГазХолодТехнология». Мощность нового производства должна составить до 1,5 тонн СПГ в час. Объект разместится на Заводской улице. Срок действия разрешения на строительство истекает в первом квартале 2026 года.

Управление Федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу включило сведения об ООО «Реставрация» в перечень недобросовестных подрядных организаций. Причиной стало нарушение договора на подготовку документации для проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, сообщили в ведомстве. НО «Фонд-региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» заключил с «Реставрацией» договор на разработку документации по пяти торгам. Комиссия петербургского УФАС установила, что подрядчик не выполнил работы по контракту, просрочка по некоторым объектам составила почти 430 дней.

ПАО «Группа ЛСР» приобрело гостиничный комплекс Ibis на Лиговском проспекте, 54, а также строящуюся вторую очередь отеля. Это следует из ежегодного отчета об оценке портфеля активов компании, подготовленного «НФ групп», сообщил «Деловой Петербург». Площадь двух объектов почти доходит до 29 тыс. кв. м. Номерной фонд отеля составит 412 номеров, после того, как вторая очередь будет возведена. Рыночная стоимость гостиницы составляет 1,1 млрд рублей, строящегося отеля — 1,6 млрд рублей.

Полиция задержала жителя Всеволожского района Ленинградской области, подозреваемого в ведении незаконной банковской деятельности, которая помогла ему обогатиться на 48 млн рублей. Также остановлена предполагаемая подельница, сообщили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти. По информации правоохранителей, противоправная деятельность принесла фигурантам почти 50 млн рублей за 11 месяцев. Для этого житель Ленобласти зарегистрировал на свое имя юрлицо с широким спектром заявленных видов деятельности. На имя подконтрольных ему лиц были открыты ИП и фирмы-«однодневки».

В Санкт-Петербурге задержали заместителя директора государственного бюджетного учреждения, выполняющего контроль за исполнением ремонтно-строительных работ в лечебно-профилактических учреждениях. Он подозревается в получении взятки в размере 5 млн рублей, сообщили в пресс-службе ГСУ СКР по Петербургу. В отношении сотрудника организации возбуждено уголовное дело. Следствие полагает, что обвиняемый был осведомлен о том, что между одной из больниц Петербурга и строительной организацией заключены контракты по капремонту помещений, поэтому потребовал от сотрудника медучреждения взятку.

Пересечение границы России с Латвией на двух погранпереходах в Псковской области запрещено пешком и на велосипеде. Такое решение приняли в европейском государстве, сообщили в Федеральной таможенной службе. Запрет начал действовать с 00:00 19 марта. Речь идет о пунктах Гребнево (Убылинка) и Терехово (Бурачки). Ограничение также распространяется на пункт пропуска Патерниеки.

Уполномоченным по правам ребенка в Санкт-Петербурге вновь была избрана Анна Митянина. Голосование по ее кандидатуре состоялось 19 марта в Законодательном собрании города. Депутатам парламента предстояло сделать выбор между действующим детским омбудсменом и Ярославом Белоусовым, который руководит сектором правовой и психологической помощи детям аппарата Уполномоченного по правам ребенка.

На должность генерального директора петербургского офиса консалтинговой компании Nikoliers была назначена Ирина Царькова, сообщила 19 марта пресс-служба компании. Новый руководитель сосредоточится на развитии бизнеса во всех сегментах. Ирина Царькова работает в сфере коммерческой недвижимости 17 лет. Начав свою карьеру в 2008 году с работы в офисном секторе, в 2012 году госпожа Царькова присоединилась к компании Nikoliers (до 2022 года — Colliers) в должности консультанта по торговой недвижимости.

Депутаты Госдумы сразу в трех чтениях приняли законопроект о признании Дня окончания Ленинградской битвы 9 августа днем воинской славы. Об этом в своем Telegram-канале 19 марта сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Инициатива была принята единогласно. По словам господина Володина, Ленинградская битва была самой продолжительной в Великой Отечественной войне и продлилась 1127 дней. По ее итогам были освобождены Карелия, Ленинградская, Псковская и Новгородская области.

ГУП «Петербургский метрополитен» выкупил нежилое здание по адресу Косая линия, 5А, где раньше располагался бизнес-центр. По данным «Фонтанки», необходимость в приобретении объекта возникла в связи с открытием станции «Горный институт». Помещения бывшего БЦ будут использоваться, в частности, для отдыха сотрудников. Контракт был заключен 11 марта, его стоимость составила 136 млн рублей. Раньше здание площадью 1,3 тыс. кв. м функционировало как бизнес-центр класса С, в течение нескольких лет его пытались продать.

Экс-форвард «Зенита» Артем Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории отечественной сборной. Рекордный, 31-й гол футболист забил в рамках товарищеского матча Россия — Гренада, который 19 марта прошел на стадионе имени Льва Яшина в Москве. Встреча закончилась со счетом 5:0 в пользу хозяев.

В Санкт-Петербурге военный суд отправил на два месяца в следственный изолятор начальника радиотехнической службы ВМФ капитана первого ранга Олега Лопатиева. Он обвиняется во взяточничестве: по версии следствия, морской офицер требовал от коммерсанта 8 млн руб. за покровительство при исполнении контракта с его ведомством в рамках гособоронзаказа, но получить успел только часть этой суммы. Каперанг претензии следствия отвергает. Подробнее об этом читайте в материале «Каперанга взяли за три миллиона».