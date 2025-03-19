Петербургское УФАС внесло ООО «Реставрация» в список недобросовестных компаний

Управление Федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу включило сведения об ООО «Реставрация» в перечень недобросовестных подрядных организаций. Причиной стало нарушение договора на подготовку документации для проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, сообщили в ведомстве.

НО «Фонд-региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» заключил с «Реставрацией» договор на разработку документации по пяти торгам. Комиссия петербургского УФАС установила, что подрядчик не выполнил работы по контракту, просрочка по некоторым объектам составила почти 430 дней. К тому же заказчик направлял в адрес компании акты выявленных нарушений.

Организация решила расторгнуть контракт и обратилась в ведомство с заявлением о включении подрядчика в РНПО. В УФАС поддержали жалобу.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что назойливая реклама петербургской кофейни вынудила УФАС возбудить дело.

Татьяна Титаева